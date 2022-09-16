Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığı “Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin” projesini başlattı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığı “Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin” projesini başlattı.

Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Gediz’de bulunan tüm okullarda maddi durumu olmayan öğrenciler için ayakkabı hediye kuponu dağıtan MHP Gediz İlçe Başkanlığı 300 öğrencinin ayakkabı almasını sağladı.

İlçe Merkezinde 18 okul, köy ve beldelerde 30 okulda hediye kuponlarını okul müdürlerine teslim ettiklerini belirten MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel; “Maddi durumu olmayan öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmak istedik. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmek. Bizler sosyal sorumluluk adına öğrencilerimize elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Projemize destek veren başta Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’a, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç’a, Belediye başkanlarımıza, Meclis ve İl genel Meclis üyelerimiz olmak üzere destek veren kıymetli işadamlarımıza, esnaflarımıza, halkımıza ve bu organizasyonu planlayan yönetim kurulu üyelerime sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.