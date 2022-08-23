Kütahya’nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında, kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Açık Hava Sahnesinde sanatçı Göksel sahne alacak.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında, kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Açık Hava Sahnesinde sanatçı Göksel sahne alacak.

Düşman işgalinden kurtuluşun yıldönümünde, büyük zaferi bir kez daha büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutlama yapılacağı bildirildi.

Gediz Belediyesi tarafından, kurtuluşun 100.yılında 1 Eylül 2022 Perşembe Günü Saat:21.30’da Gediz Açık Hava Sahnesi’nde sanatçı Göksel sahne alacak.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Her bir karış toprağı bizler için çok önemli olan yurdumuz, şanlı tarihinde birçok kez düşmanı hezimete ve büyük yenilgilere uğratmıştır. Bu şanlı zaferlerden birinin yaşandığı yerlerden birisi de şüphesiz ilçemiz Gediz’de yaşanmıştır.

30 Ağustos 1922’de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu’dan temizlemek için 26 Ağustos’ta Afyon’da Büyük Taarruz’u başlatmış ve Dumlupınar’da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül’e kadar devam eden bu süreçte, Gediz 1 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümünde ünlü sanatçı Göksel’i Gedizli hemşerimizle buluşturuyoruz. Kurtuluş etkinliklerimizi büyük bir coşkuyla kutlamaya tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.