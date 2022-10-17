Kütahya’nın Gediz İlçesinde sonbaharın gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları başladı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sonbaharın gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları başladı.

Gediz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaşam alanları, park, cadde, şehir içi kavşak ve refüjlere mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Ekipler Gediz’de bulunan yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturarak, İlçenin dört bir tarafını çiçeklerle nakış nakış işlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Adnan Menderes Yaşam Parkı, şehir içi cadde, kavşak ve refüjlere hercai menekşe, gold taflan, bodur nandina dikimi ile ilçede çiçekler açıyor.

Ortaya çıkan görüntülerin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Şehrimizin yeşille olan ahengini korumak ve güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Gediz’in dört bir tarafını çiçeklerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Adnan Menderes Yaşam Parkı, şehir içi cadde, kavşak ve refüjlere çiçek dikimi ile sonbaharda da ilçemizde çiçekler açıyor” dedi.