Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ilk durak Gediz Belediyesine teslim edildi.

Okulun Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından döner sermayede imal edilen otobüs durağı Ergenekon Mahallesinde monte edildi.

Farklı alanlarda farklı ürünlerin üretimini gerçekleştiren okul, örnek bir çalışma sergileyerek meslek liselerinin önemini bir kez daha gösterdi.

Üretimin ülke açısından çok önemli olduğunu ve meslek liselerinin bunu arttırarak devam ettirdiğini söyleyen Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Meslek liselerimiz üretime katkı vermeye devam ediyor. Son olarak ilçemizde bulunan Gediz Yunus Emre PROJE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin döner sermayeli durak projesi hazırlanarak Belediyemize teslim edildi. Bu sayede ülke ekonomimize katkıda bulundular. Öğrencilerimiz bu imalat sayesinde el becerileri ve özgüvenlerini geliştirdiler. Emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.