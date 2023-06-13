Kütahya’nın Gediz ilçesinde merhum Muhtar Ali Rıza Güneş için köyü Sazköy’de hayır yemeği ve duası gerçekleştirildi. Ayrıca ismini verildiği halı sahanın açılışı yapıldı.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden ilçenin önemli simalarından olan Ali Rıza Güneş için çok sevdiği köyünde ailesi tarafından yemek verildi. Yemek ve halı saha açılışına Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Erkan, MHP İlçe Başkanı Necdet Akel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenilen yemeğin ardından İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve Müftü Sebahattin Turan’ın duasıyla açılan halı saha Sazköy gençlerinin kullanımına sunuldu.

Açılış sonrası konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Pandemi döneminde Gediz’i ziyaret eden o dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na spor yatırımları ile ilgili eksiklerimizi iletmiştik. Bu çerçevede 5 köyümüz Yeşilçay, Gümele, Gürlek, Akkaya ve Sazköy’de gençlerin kullanabileceği halı saha ve spor tesisleri talebinde bulunmuştuk.

Talepte bulunduğumuz halı sahalarımızın tamamının açılışı yapıldı. Merhum Ali Rıza Güneş muhtarımız köyünde bu tesisi görmeyi çok istiyordu. Maalesef pandemi döneminde kaybettik. Açılışını yaptığımız bu tesisi onun ismini verdik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bu spor yatırımlarının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta eski bakanımız Mehmet Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.