Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Erasmus proje ile Altınkent köyüne gelen öğrencilere mehter takımı eşliğinde Gediz tanıtımı yapıldı.

İspanya, Portekiz, İtalya, Litvanya ve Türkiye ortaklı Bilgi İşleme Ajanları" isimli Erasmus+ KA229 projesinin beşinci hareketliliği için Gediz’e gelen yabancı öğretmen ve öğrencilere Adnan Menderes Yaşam Parkında Gediz tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Gediz Yaşam Kafe’de düzenlenen etkinlikte, Avrupalı misafirlere Türk kültürü ve Gediz ile ilgili bilgiler verildi. Gediz Belediye Mehter Takımı tarafından konser düzenlendi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın da katıldığı etkinlikte yabancı öğretmen ve öğrencilerle tek tek selamlaştı.

Mehter konserini ilgiyle izleyen yabancılara, Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.