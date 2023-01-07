Kütahya’nın Gediz İlçesinde matematik seferberliği başlatıldı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde matematik seferberliği başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik seferberliği çerçevesinde çocuklar ve gençlerin matematiği severek onu günlük hayatta kullanabilen, analitik düşünen ve kaliteli bir şekilde öğrenmeleri amaçlanıyor.

Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarda öğrencilerin matematik yeteneklerini arttırmak, oynayarak ve eğlenerek öğrenmeleri ve öğretmenlerin matematik alanında gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde Atatürk Ortaokulu, Kendin Yap Atölyesi, Gökler Şehit Ali Kazankaya İlkokulu, Altınkent Ortaokulu, Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi, Gölcük Ortaokulunda çeşitli Matematik etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Gölcük Ortaokulu’nda okulda pazar yeri kuruldu ve rasyonel sayılar anlatıldı, sınıflarda matematik köşeleri yapıldı, kesirler konusu anlatılırken çeşitli materyaller yaptırıldı, mutlak değer konusuyla ilgili öğrencilere proje tasarlatıldı.

Gediz Kendin Yap Atölyesi el sanatları istasyonunda Matematikte Dört İşlem ve Elde Var Kavramları Görsel Tasarımı yapıldı. Ayrıca App Inventor programında "Rastgele Sayıları Topluyorum" oyunu hazırlandı. Etkinlikte Codewek Sertifikası aldı. Oyunun tasarımını Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Yusuf Emir Tülüoğlu ile danışman öğretmen Hasbiye Akpınar gerçekleştirdi.

Gediz Atatürk Ortaokulunda ise Matematik Koridoru Projesi, Dijital Matematik, Matematik Dışarda Projesi, Oyunlarla Matematik Projesi" yürütülürken, Gökler Şehit Ali Kazankaya İlkokulu tarafından "Açılar, Para konusu (Para hesaplama) ve İleriye ve geriye ritmik saymalar" ile ilgili görsel tasarımlar derslerde kullanılmaya devam ediyor.

Gediz Altınkent Ortaokulunda ise Matematik Seferberliği Etkinlikleri ile ilgili matematiği daha eğlenceli hale getirmek adına etkinlikler, oyunlar ve aktiviteler ile dersler işlemeye devam ediyor.

Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi’nde matematik sokağı oluşturuldu. Matematik temalı kapı giydirmeleri, zemin giydirmeleri ve panolar oluşturuldu. Ayrıca koridorda yer alan okul duyuru televizyonundan matematik kulübü tarafından hazırlanan haftanın sorusu yayımlanıyor.

Matematik Seferberliği" çalışmaları çerçevesinde Öğretmen Mustafa Demircan tarafından Matematik Dersi 4 işlem becerilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı MAT4 adlı oyun uygulaması Google Play Store’da yayınlandı.

Öğrencilerin matematiğe olan önyargısını kırmak ve sevdirebilmek için çocuklarımızın olduğu her yerde matematik öğrenimini hayata geçirdiklerini ifade eden Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Öğrencilerimiz için okullarımızın koridorlarını, sınıf kapılarını, panolarını, bahçelerini matematiğin günlük hayattaki kullanımlarını gösteren etkinlikler yerleştirdik. Matematik seferberliği projesinde elimizdeki tüm imkânları seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.