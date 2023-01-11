Kütahya’nın Gediz ilçesi Altınkent ilk ve Ortaokulunda "Maker Atölyesi” açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Altınkent ilk ve Ortaokulunda "Maker Atölyesi” açılışı gerçekleştirildi.

Altınkent ilk ve Ortaokulundaki “ Maker Atölyesi” açılışına Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Hakan Alkan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve katılımcılar atölyede incelemelerde bulundu. Atölye hakkında bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, "Çocuklarımız için farkındalık uyandıracak bu gibi atölyelerin sayısının gün geçtikçe artarak çoğalmasını temenni ediyorum. Bu tür atölyelerle öğrencilerimizin ufku genişleyecek, kendileri geleceğe farklı bir gözle bakacaklar. Bu atölyemizin oluşturulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Atölye açılışının ardından Kaymakam Hakan Alkan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın ve Şube Müdürü Mustafa Topuz’a, 2023 yılının Aşık Veysel Yılı olarak kutlanması dolayısıyla sallanır sarkaçlı Aşık Veysel duvar saati hediye edildi.