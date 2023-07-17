Kütahya’nın Gediz ilçesinin estetik bir görünüme kavuşması adına yapılan çalışmalar çerçevesinde dikimi yapılan lavantalar çiçek açması ile birlikte görsel şölen oluşturdu.

Kokusu ve mor rengiyle vatandaşları büyüleyen lavantaların, çiçeklerin açmasıyla birlikte görsel bir şölen sunduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemiz genelinde kullanılmayan atıl vaziyette bulunan arazilerin değerlendirilmesine yönelik yapmış olduğumuz çalışma neticesinde Adnan Menderes Yaşam Parkı’na dikilen lavantaların açmasıyla birlikte görsel bir şölen yaşanıyor. Lavanta bahçesi, yaz mevsimi boyunca fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor ve ziyaretçilerini bekliyor” dedi.