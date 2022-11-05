Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü Köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle, yağmur duası yapıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü Köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle, yağmur duası yapıldı.

Yağmursuz ve kurak geçen sonbaharda Üzümlü Köyünde Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıkıldı. Köylülerin ve muhtarlığın katkılarıyla yaptırılan hayır yemeği yağmur duasına katılanlara ikram edildi.

Yağmur duası programına Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Oğuz Ardıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Daire amirleri, Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, MHP İlçe Başkanı Necdet Akel ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Vekili Osman Avcı, ADRB Vaizi Feyzullah Satılmış ve Üzümlü Köyü Camii İmam Hatibi İsmail Gökçe tarafından köy meydanında toplanan kalabalık ile beraber yağmur duası edildi.

Sonbahar mevsiminin çok kurak geçtiğini ve bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını söyleyen köy muhtarı Hasan Coşkun "Gerçekleştirdiğimiz yağmur duasına köy halkı maddi katkıda bulunarak köyümüze gelenlere ve köylülerimize yemek ikram ettik. Cuma namazı sonrası Kaymakamımızın da katılımıyla köylülerimizle beraber dua ettik. Yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi.