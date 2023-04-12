Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gümele köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından Köy Muhtarı Cengiz Erkan önderliğinde köylülere iftar programı düzenlendi.

İftar programına Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Siyasi Parti Temsilcileri, Belde Belediye Başkanları ve köy halkı katıldı. İftarda Kaymakam Hakan Alkan ve köy sakinleri sohbet etti.

Birlik ve beraberlik içinde güzel bir iftar yemeği programı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, “Düzenlemiş olduğumuz iftar programına katılan Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, MHP Milletvekili adayı Mehmet Dinç, MHP İlçe Başkanı Necdet Akel, Belde Belediye başkanlarına ve iftar programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.