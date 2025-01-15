Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Kız Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri, hünerlerini pasta yapımında sergiliyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin, derslerde hazırladıkları birbirinden güzel tatlılar ve pastalar, hem görselliği hem de lezzetiyle büyük beğeni topluyor. Öğrenciler, pasta yapımı teknikleri dersinde hazırladıkları ürünleri Gediz Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Kafe’ye satarak hem tecrübe kazanıyor hem de ürettiklerini ekonomik bir değere dönüştürüyor. Bu iş birliği, öğrencilerin sektöre hazırlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Kız Mesleki Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi İsmail Hakkı Güleç, "Öğrencilerimiz, uygulamalı derslerde pasta yapımının tüm inceliklerini öğreniyor. Hem estetik hem de lezzet açısından özgün tatlılar hazırlıyorlar. Yaşam Kafe ile yaptığımız bu iş birliği, öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Onları sektöre donanımlı bir şekilde hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gediz Belediyesi ile okul arasında kurulan bu iş birliği, hem öğrencilerin mesleki becerilerini artırırken hem de ilçe sakinlerine taze ve lezzetli ürünler sunuyor.