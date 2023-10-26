Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Hakan Alkan, Halk Eğitim Merkez Müdürü Ali Arısoy’dan kurslar ve kurum içinde yapılan tadilat hakkında bilgi aldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Arısoy ile Müdür Yardımcıları Umut Uzsoy, İbrahim Altaş ve öğretmenler tarafından karşılanan Alkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Alkan, Halk Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezleri meslek edinme, sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurum olduğunu belirterek; kurumun idarecilerine, öğretmenlerine, usta öğreticilerine ve kursiyerlerine başarılar diliyorum" dedi.