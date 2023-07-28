Kütahya’nın Gediz ilçesinde19’uncusu düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde TRT Sanatçısı İsmail Özkan konseri düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen konserde Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden İsmail Özkan, sevilen şarkıları vatandaşlar ile birlikte seslendirdi.

Gecenin anısına sahneye gelerek İsmail Özkan ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, sanatçıya hediye takdim ederek alanı dolduran izleyicilere teşekkür etti.