Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından restoran, lokanta, kafeler gibi toplu tüketim gerçekleştirilen mekânlarda gıda denetimi yapıldı.

Toplum sağlığının korunması ve gıda güvenirliğini sağlamak için yapılan denetimlerde toplu tüketim yerlerinin kayıt edilip edilmediği, izlenebilirlik şartlarının yerine getirilip getirilmediği, hijyen ve saklama şartlarına uyup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli görülen durumlarda numune alan ekipler, numunelerin sorunlu olması halinde işletmelere idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.