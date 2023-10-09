Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konferans düzenlendi.

Gediz Mehmetçik Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Dr.İrfan Açık konuşmacı olarak katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı “Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası sinevizyonu gösteriminin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Hz. Peygamber, iman ve istikamet’ konulu konferansı gerçekleştirdi.

Programda Gediz Müftülüğü musiki gurubu ilahi ve kasideler okudu. Programın devamında Peygamber Efendimize mektup yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri İl Müftüsü Dr.İrfan Açık, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından verildi.

Konferansa Gediz Benlediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti ilçe Başkanı Osman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Necdet Akel, Kur’an Kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda Başkan Akçadurak, İl Müftüsü Açık’a plaket takdiminde bulundu.