Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, “İlk oyum Erdoğan’a” etkinliği düzenledi.

Gediz Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Solak ve yönetiminin çabaları ile ulaşılan gençler Adnan Menderes Yaşam Parkında bulunan Gençlik merkezinde bir araya gelerek “İlk oyum Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye” diyerek desteklerini açıkladılar.

Etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Mehmet Demir, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gençlik Kolları Başkan Vekili Halil İbrahim Solak ve gençler katıldı.

Etkinlikte Gençlerin tercihinin belli olduğunu ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, “Bu etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimizin tercihi belli, kararları net, dillerinde tek ses İlk oyum AK Parti’ye, ilk oyum Erdoğan’a. Gençlik Kolları Başkanımız enerjisi ve dinamikliği ile genç kardeşlerimizle bizleri bir araya getirdi” dedi.

Başkan Erkan, “Türkiye Yüzyılını başlattığımız bu yılda en büyük görev gençlerimize düşüyor. Bu seçim gençlerimizin geleceklerinin inşa edilmesi adına en çok da onların seçimi olacak. Bizim temennimiz ulaşılamayan tek bir gencimizin dahi olmaması. Hedefimize ulaşmak adına gençlik kollarımız ve tüm teşkilat üyelerimizle gece gündüz çalıyoruz” ifadelerini kullandı.