Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Turizm Merkezi ile Şaphane Gürkuyu köyü arasındaki yol, sürücüler için adeta çileye dönmüş durumda. Üzümlü yol ayrımından Gürkuyu Köyü’ne kadar olan 5 kilometrelik güzergâh, bozuk zemini ve çukurlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yolun dar olması, asfaltın büyük ölçüde zarar görmesi ve derin çukurların bulunması, özellikle servis şoförleri ve bölge halkı için büyük sıkıntı oluşturuyor. Gediz, Simav ve Şaphane’ye öğrenci taşıyan servis şoförleri, güzergâhın kısa olması nedeniyle bu yolu tercih ettiklerini ancak araçlarının büyük zarar gördüğünü dile getiriyor.

Gürkuyu Köyü’ne ulaşım için bir diğer alternatifin Gaipler Köyü yolu olduğunu belirten vatandaşlar, bu yolun daha uzun ve virajlı olduğunu, ayrıca asfalt kalitesinin istenilen seviyede olmadığını ifade ediyor.

Her gün bu güzergâhı kullandığını belirten bir servis şoförü, çektiği videoda yolun bozuk halini gözler önüne serdi. Bölge halkı ve sürücüler, yetkililerden yolların iyileştirilmesi için acil çözüm bekliyor.