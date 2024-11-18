Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mayıs 2023’te yapımına başlanan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası projesi tamamlandı. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çeken binanın, 29 Kasım’da teslim edileceği ve yılbaşında kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Binanın yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilisi Cumali Kara, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Proje kapsamında hem Hükümet Konağı hem de Emniyet Müdürlüğü binasının çağdaş ihtiyaçlara uygun şekilde inşa edilmesi için titizlikle çalıştık. Zemin etüdünden malzeme seçimlerine kadar her aşamada kaliteyi ön planda tuttuk. İnşaatı 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Cumali Kara, yeni binaların, Gediz’deki kamu hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı:

"Yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binaları, ilçemizin modern yüzünü temsil edecek. Kullanıcı dostu tasarımı, geniş toplantı salonları, engelli vatandaşlara uygun erişim imkanları ve çevre düzenlemeleriyle hem personelin hem de halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde inşa edildi. Ayrıca güvenlik sistemleri ve enerji verimliliği konusunda da son teknoloji çözümler kullanıldı."

Yetkililer, binanın teslim alınmasının ardından taşınma sürecinin başlayacağını belirtti. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü’nün, 2025 yılı başında faaliyetlerini yeni binalarından sürdüreceği ifade edildi.

Gediz’in yeni kamu hizmet binaları, ilçeye kazandırılan önemli projelerden biri olarak yerel yönetim ve halk arasında büyük heyecan uyandırıyor. Proje, hem kamu çalışanları hem de vatandaşlar için daha rahat ve etkin bir hizmet ortamı sağlayacak.