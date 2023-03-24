Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ramazan Ayı’nın iki gününde camiler tıklım tıklım doldu.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan Ayı bu sene Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle buruk başladı.

Ramazan ayının gelişine çok sevindiklerini diğer taraftan da depremler nedeniyle hüzün duyduklarını söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Ülkemizi sarsan depremler nedeniyle Ramazan Ayı’na buruk başlıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını millet olarak hep birlikte saracağız. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan Ayı teması “Ramazan ve Dayanışma “ olarak belirlendi” dedi.

Müftülük olarak depremzedelerin yaralarını sarmak adına gereken gayreti göstereceklerini belirten Müftü Sebahattin Turan mümin olmanın gereğini yerine getireceğiz diye konuştu.

Ramazan Ayı’nda yürütülecek din hizmetlerinden de bahseden Müftü Turan; “din görevlilerimiz merkez, belde ve köy camilerimizde çeşitli vakitlerde mukabeleler okuyacak. İlçe Müftülüğü olarak Gediz’de ilk defa uygulanacak "Her Gün Bir Cüz Bir Cami" etkinliği ile hatimle teravih namazı imkanı olmayan camilerde hatimle teravih namazı kılacağız. Ayrıca Fatih, Uluoymak ile Hacıkadirbey Camiilerinde ve Eskigediz Beldesi İsabey Camiinde hatimle teravih namazı kılınacak. Vaaz irşad ekipleri gerek merkezde gerek belde ve köylerimizde hem erkeklere hem kadınlara vaaz programları düzenleyecekler” ifadelerini kullandı.