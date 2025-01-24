Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü tarafından yapımına başlanan, ancak maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına gelen hafızlık Kur’an Kursu inşaatı için Gedizli bir hayırsever yüklü bir sağış yaptı.

Bodur Camii cemaatinden olan ve daha önce de Müftülüğün dini ve hayri hizmetlerine destek veren yaşlı bir vatandaş, Cami İmam Hatibi Harun Aksu’nun inşaatın durumu hakkındaki bilgilendirmesinden etkilenerek 109 bin 500 TL bağışta bulundu. Bağış sırasında duygularını paylaşan hayırsever vatandaş, "Harun hocamız, Kur’an kursu inşaatının maddi sebeplerden dolayı durduğunu söyleyince duygulandım. Az çok demeden destek olmaya karar verdim. Malımız mülkümüz Kur’an hizmetine feda olsun" dedi.

Şube Müdürü Mehmet Dönmez, bağışı kabul ederken hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, "Yaklaşık 2-3 ay önce temel demirleri bağlanan ve sonrasında maddi sebeplerden dolayı inşaatı duran erkek Kur’an kursumuzun durumu hepimizi üzüyordu. Ancak bu amcamız gibi gönlü zengin hayırseverlerin destekleriyle umutlarımızı yeniden tazeliyoruz. Rabbim hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dönmez, Gediz halkını Kur’an kursu inşaatına destek olmaya davet etti.