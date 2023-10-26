Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara Ilıca Termal Tatil Köyü hamamı girişleri ücretsiz olacak.

Bu çerçevede 65 yaş üzeri vatandaşlar ile engelli vatandaşlar Kimlik kartı ile Gediz Belediyesi Beyaz Masaya başvurarak giriş kartını temin edebilecekler.

Aracı olmayan vatandaşları da unutmayan Gediz Belediyesi, Çarşamba günleri şehir içi duraklardan Ilıca Termal Tatil Köyüne dolmuş seferleri koydu. Bu çerçevede dolmuşlar Gediz’den saat 10,00-13.30 saatlerinde, Ilıcadan Termal Tatil Köyünden ise 14.00-17.30 saatlerinde sefer yapacak.

Konuyla ilgili konuşan ve Gediz halkına güzel hizmet vermek istediklerini söyleyen Başkan Muharrem Akçadurak, “Kış sezonu boyunca 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız Ilıca Termal Tatil Köyünde bulunan hamamlarımızdan ücretsiz yararlanabilecekler. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz beyaz masaya kimlik kartları ile başvuru yaparak, ücretsiz hamam için kimlik kartlarını teslim aldıktan sonra hizmetten faydalanabilecekler” dedi.