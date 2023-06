Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergi açılışını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından hafız kursiyerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende piyano, gitar ve müzik gösterisinin yanı sıra kursiyerler tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, halk eğitim kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, Türkiye yüzyılının başladığı bu zamanda doğrudan üretime katkı sunan, istihdam olanağı sağlayan, meslekte yükselmeye faydalı olan kurslardır dedi.

Kaya, “Bu yıl müdürlüğümüz bünyesinde 400 kurs açtık, 10 bin kursiyerimize yani ilçe nüfusunun beşte birine hizmet vermiş bulunmaktayız. Her zaman her yerde herkes için eğitim diyerek bize her türlü desteklerinden dolayı Kaymakam Hakan Alkan’a, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a aynı zamanda bizimle iş birliği yaparak yaygın eğitimin tüm paydaşlarımıza ulaşmasını sağlayan herkes teşekkür ederim” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden Kaymakam Hakan Alkan, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi geleneksel yılsonu serginde yine çok güzel eserler çıkarılmış. Kursiyerlerin ürettikleri birbirinden güzel ve bir o kadar kıymetli el emeği göz nuru ürünlere hayran kaldık. Çok güzel ve özenli hazırlanmış programa öncülük eden başta kurum Müdürü Abdullah Kaya olmak üzere idareci arkadaşlarımıza çok kıymetli kursiyer öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından birbirinden güzel el emeği çalışmaların yer aldığı sergide tüm stantları tek tek gezen davetliler kursiyer ve öğreticilerden bilgi aldılar.