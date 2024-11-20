Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Halı Saha tesislerindeki kafeterya bölümünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Necdet Akel, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bulunan Belediye Halı Saha tesislerindeki kafeterya bölümünde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akel, tesislerin daha modern ve fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Akel, "Belediye olarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için tesislerimizdeki bakım ve onarımlara büyük önem veriyoruz. Halı saha tesislerimiz, gençlerimizin spor yaparken sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği önemli alanlardan biri. Kafeterya bölümünü yenileyerek, burayı hem sportif faaliyetler hem de sosyal aktiviteler için daha kullanışlı bir hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.