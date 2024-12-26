Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen hafızlık yarışmaları il finalleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları, Kütahya İl Finalleri Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Rıdvan Acar, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadır, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Yarışmalarda Halit Mert Köse (Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi), Yusuf Toruk (Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi), Betül Karaaslan (Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), Rumeysa Kurulay (Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu) ve Zeynep Naz Korkmaz (Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) birincilik elde etti.