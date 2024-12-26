Kütahya’nın Gediz ilçesi, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İl Finali’ne ev sahipliği yaptı.

Kütahya genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışma, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Hafızlık ve güzel okuma dallarında sergilenen üstün performanslar büyük beğeni toplarken, program coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mecit Pehlivan, İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arası yarışmada, Kütahya genelindeki öğrenciler hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dallarında hünerlerini sergiledi.

Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde birincilik ödülünü Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halit Mert Köse kazanırken, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ömer Burak Işık ikinci, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammed Emin Oruç ise üçüncü oldu.

İmam Hatip Ortaokulları kategorisinde ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Toruk birinci, Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Taha Muhammet İşler ikinci, Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Efe Özçelik üçüncü olarak dereceye girdi.

Genç Nida Kız Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde, Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Karaaslan birinci oldu. Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Fadime Dinçer ikinci, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Adıgüzel ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Genç Nida Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması’nda İmam Hatip Ortaokulları kategorisinde, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rumeysa Kurulay birinci olurken, Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu’ndan Semanur Coşkuner ikinci, Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ayşe Ünver üçüncü oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde ise Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz birinci, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rüveyda Kaya ikinci, Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ervanur Çürük üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere başarılarının anısına çeşitli ödüller verildi.