Kütahya’nın Gediz ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan "Hademe-i Hayrat Manevi Destek" projesi çerçevesinde Kur’an kursu öğreticileri ve din görevlileri aile ve esnaf ziyareti gerçekleştirme programı başlattılar.

Hizmet alanlarının sadece cami ve kurslarla sınırlı olmadığını ifade eden Müftü Sebahattin Turan, "Ecdadımız başta imam hatiplik olmak üzere cami görevlerini yürütenlere; minberden, mihraptan, kürsüden dîn-i mübîn-i İslâm’a hizmet edenlere ’Hademe-i Hayrat’ yani hayra hizmet edenler ismini layık görmüştür. Bizlerde Müftülüğümüz olarak bu güzel isme layık olmak için mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bizim hizmet alanımız sadece cami ve kurslarla sınırlı değil. Başlatmış olduğumuz proje ile cami ve kurs dışına çıkarak, vatandaşlarımızın dükkânlarına, çalıştığı kurumlara ve hanelerine misafir olarak manevi destek vereceğiz.

Bizlere kapılarını açan vatandaşlarımıza, ziyaretleri gerçekleştiren görevlilerimize teşekkür ederim" dedi.