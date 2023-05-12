Kütahya’nın Gediz ilçesinde hacca gidecek hacı adaylarına yönelik Ulu Camide seminer düzenlendi.

Hacca gidecek olan 110 hacı adayının katıldığı seminerde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, İl Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Üstün hacı adaylarına hac konusunda bilgiler verdi.

Seminerde ilk olarak İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci " sonrasında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "İbadet bilinci ve Hac ibadeti" konulu seminer verdi.

Seminerin son kısmında ise İl Müftülüğü Hac ve Umre işlerinden sorumlu Şube Müdürü İsmail Üstün, "Hacı adaylarının dikkat etmesi gereken hususlar " konusunda hacı adaylarına bilgi verdi.