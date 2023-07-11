Kütahya’nın Gediz ilçesinde bölgenin en büyük yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali kurulum çalışmaları başladı.

Bu çerçevede Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yatırım çalışmalarını yerinde görmek için şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Akçadurak, “Tepepınar Köyü sınırları içinde mülkiyeti belediyemize ait toplam 68 bin 300 metrekarelik mera alanına kurulacak olan, yaklaşık 2935 kWe (3407,04KWP)’lık Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) çalışmaları devam ediyor. Yapımı tamamlandığında belediyemize ciddi anlamda katkı sağlayacak olan projemiz hem temiz enerji üretmek suretiyle hem de enerji giderlerine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmayı ilçemize kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.