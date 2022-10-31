Kütahya’nın Gediz ilçesindeki sulama göletlerine 200 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki sulama göletlerine 200 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan çalışmaları çerçevesinde Yağmurlar, Muhipler, Çeltikçi, Erdoğmuş ve Gümele göletlerine sazan balığı yavruları bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin talimatı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam edileceği öğrenildi.