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Başkan Akçadurak, “İlçemizde yaşayan gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kazandırmış olduğumuz Gençlik Merkezi projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yapılan temel atma törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

İçerisinde spor salonu, konferans salonu, öğretmen odası, sağlık odası, sinema salonu, zeka oyunları odası, resim-müzik odası, kafeterya, mescit bulunacak olan Gençlik Merkezinin temeli törenle atıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapılacak olan Gençlik Merkezinin inşaatının ilk temeli dualarla atıldı.

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