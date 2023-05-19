Kütahya’nın Gediz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlama programı etkinlikleri çerçevesinde gençler ağaç dikim programı gerçekleştirildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Gediz İlçe Gençlik Spor sahasında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine Gediz Gençlik Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürü Figen Börek, Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Gençlik haftasında “Gençler Gelecek İçin Ağaç Dikiyor, Geleceğe Nefes Oluyor” sloganıyla gençler 320 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaç dikme töreninde bir konuşma yapan Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün Ağaç Sevgisi İnsan sevgisine değerdir dedi.

Müdür Akgün, “Ağaç sevgisi olmadan ağaç olmadan insanın yaşaması söz konusu değildir. İhtiyaç duyduğumuz oksijeni biz ormanlardan, ağaçlardan alıyoruz. Ağaçlar olmazsa bizim memleketimize yağmurlar da yağmaz, susuz kalma ihtimalimiz de olur. Onun için ormanlar bizim göz bebeğimizdir. Korumamız gereken alanlardır. Bugün buraya ağaç dikmek üzere gelen geleceğimiz olan gençlerden ricam yeşili korumaları ve daima çoğaltmalarıdır. Bir ağaç ile geleceğe nefes olan tüm genç yüreklerin Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum’ ifadelerini kullandı.