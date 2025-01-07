Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Kız Mesleki Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, hazırladıkları pasta ve tatlı çeşitlerini Gediz Belediyesi’ne satarak hem gelir elde ediyor hem de mesleki deneyim kazanıyor. Belediyenin desteklediği bu çalışma, öğrencilerin meslek hayatına şimdiden önemli bir katkı sağlıyor.

Belediye tarafından satın alınan bu ürünler, Adnan Menderes Yaşam Parkı içindeki Yaşam Kafe’de halkın beğenisine sunuluyor. Yaşam Kafe’de öğrencilerin yaptığı ekler, cheesecake, tiramisu ve supangle gibi çeşitler Gediz halkının büyük ilgisini görüyor.

Gediz Kız Mesleki Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi İsmail Hakkı Güneş, okulda uygulanan eğitim modeli hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Güneş, “Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek içecek hizmetleri alan şefiyim. Okulumuzda 9, 10, 11 ve 12. sınıflara eğitim veriyoruz. 12. sınıflarımız haftanın üç günü staja gidiyor. 11. sınıflarımız ise haftanın üç günü atölyede pratik eğitim alıyor. 9. sınıflar, uyum haftasından sonra atölyemizde çorba yapımından bıçak tutumuna ve sebze doğrama tekniklerine kadar temel becerilerle eğitime başlıyor. 10. sınıfta bu becerilerin üzerine tatlı yapımı ekleniyor. Atölyemizde haftanın üç günü daha çok 11. sınıflarla çalışıyoruz. Gediz Belediyesi ile yaptığımız protokol sayesinde Yaşam Kafe’ye ürünler sunuyoruz. Bu ürünler arasında ekler, cheesecake, tiramisu, yaş pasta, profiterol ve supangle gibi çeşitler bulunuyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri taze taze hazırladığımız ürünleri kafeye teslim ediyoruz. Halkın isteğine göre çeşitleri değiştiriyoruz” diye konuştu.

Yaşam Kafe’den elde edilen gelir ile atölyelerinin malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Güneş, “Aynı zamanda öğrencilerin ekonomik olarak desteklenmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin becerilerini değerlendirmek için uygulama sınavları yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz, bir menü hazırlayarak çorbasından tatlısına kadar tam bir yemek deneyimi sunmakla sorumludur” şeklinde konuştu.

Güneş son olarak, “Ekonomik zorluklar bazen öğrencilerimizi etkiliyor. Ancak Yaşam Kafe’den elde ettiğimiz gelirlerle bu malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediyeyle olan iş birliğimiz devam ederse ürünlerimizi Ilıca veya Murat Dağı’ndaki mekanlara da ulaştırmayı hedefliyoruz. Gelecekte yemek etkinlikleri düzenleyerek bu iş birliğini genişletmeyi planlıyoruz. Halkın geri dönüşleri bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin özgüvenlerinin artması ve bu işi başarabileceklerine inanması bizi ayrıca gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Okulda mesleki açıdan birçok kazanım elde ettiğini belirten öğrenci Hatice Sude Durmaz, “Aşçılık derslerimizde ekler, tiramisu ve cheesecake gibi tatlılar hazırlıyoruz. Bu ürünleri Yaşam Kafe’ye satarak hem becerilerimizi geliştiriyor hem de hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu deneyim bana özgüven kazandırdı ve gelecekte pastacılık alanında ilerlemek istediğimi gösterdi” dedi.

Bir diğer öğrenci Asiye Kocabaş ise, “Cheesecake yapımında zorlansam da bu tatlıların Yaşam Kafe’de tercih edilmesi beni çok mutlu ediyor. Hedefim, üniversitede gastronomi eğitimi alarak kendime ait bir işletme açmak” ifadelerini kullandı.

Gediz halkının projeye verdiği destek, hem öğrencilerin becerilerini geliştirmesine hem de onlara maddi-manevi katkı sağlıyor. Tatlıların halk tarafından beğenilmesi ve olumlu geri dönüşler, öğrencilerin özgüvenini artırıyor.