Kütahya’nın Gediz İlçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin zihinlerinde güzel bir anı olması, öğrenciler arasında kaynaştırmayı artırmak, birlik ve beraberlik bilincini geliştirmek için İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen futbol ve voleybol turnuvaları başladı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin zihinlerinde güzel bir anı olması, öğrenciler arasında kaynaştırmayı artırmak, birlik ve beraberlik bilincini geliştirmek için İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen futbol ve voleybol turnuvaları başladı.

Erkek öğrencileri için Belediye Kapalı Halı Sahasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçı olan Dayınlar Camii ile Bodur Camii maçının başlama vuruşu İlçe Müftü Vekili Osman Avcı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin tarafından yapıldı.

Kız öğrenciler için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda düzenlenen Voleybol Turnuvasının ilk maçı Hicret Kur’an Kursu ile Yenigediz Merkez Kız Kur’an Kursu Yaz Kur’an Kursu sınıfı arasında yapıldı.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz Müftülüğü, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği protokolleri çerçevesinde yapılan turnuva 10 gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak.

İlçedeki camilerde Kur’an-ı Kerim dersleri alan gençlerin kaynaşmaları, dostluk, kardeşlik ve birliğin sağlanması amacıyla düzenlenen ve 12 cami ile 11 takımın katılım gösterdiği turnuvada yaklaşık 250 genç, şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuva ile ilgili konuşan İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, "Turnuvaların öğrencilerimiz arasında kaynaştırmayı artırmasını, centilmenlik içerisinde sakatlık olmadan, öğrencilerimizin zihinlerinde güzel bir hatıra bırakması temennisiyle turnuvaları bitirmeyi hedefliyoruz. Turnuvaların düzenlenmesinde katkısı bulunan Gediz Kaymakamlığına, Gediz Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve turnuvalara katılım sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz "dedi.