Kütahya’nın Gediz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Yaşam Parkında düzenlenen programda özel çocuklar gönüllerince eğlenerek günün tadını çıkardılar.

Her yıl Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen etkinlikler bu sene Adnan Menderes Yaşam alanında engelsiz çocuklar için özel olarak hazırlanan engelsiz oyun parkında gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama ve Ay Yüzler Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve velilerinin katıldığı programda çocuklar aileleri ile iki saat boyunca gönüllerince eğlendiler.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Yiğit Palas, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürleri, Öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Engelsiz oyun parkında çocuklar güvenli bir şekilde eğlenirken, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak katılımcıları tek tek dolaşarak belediye tarafından hazırlanan top ve balonları dağıttı.

Sabır ve azimle hayata tutunan, yaşama bağlılıklarıyla herkese örnek olan engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz diye konuşan Başkan Akçadurak, “Sevginin, gönül birliğinin ve anlayışın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sadece bu özel günde değil her daim sizinleyiz, hizmetinizdeyiz” şeklinde konuştu.

Çok özel bir etkinlik olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Ay Yüzler Özel Eğitim Merkezimiz, 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Okulumuz, diğer Okullarımızdaki ilgili Öğretmenlerimiz, Rehberlik Araştırma Merkezimiz, kıymetli yavrularımız ve aileleriyle birlikte özel ve çok güzel bir etkinlikte birlikte olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.