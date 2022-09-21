Kütahya’nın Gediz ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan ve daha kaliteli, kesintisiz bir hizmet sunulması amacıyla şehir içindeki elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası yapım çalışmaları başladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan ve daha kaliteli, kesintisiz bir hizmet sunulması amacıyla şehir içindeki elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası yapım çalışmaları başladı.

İlçenin estetik yapısının değişmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması noktasında önemli çalışmalar yürüten Gediz Belediyesi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemiz Umurbey Mahallesi’nin tamamı, Sanayi Sitesi’nin tamamı ve Uluoymak Mahallesi’nin bir kısmında enerji nakil hatlarının yer altına alma çalışmaları ilgili firma ve yüklenici firma tarafından aralıksız devam ediyor. Gediz’de yeraltına alınacak olan enerji nakil hatları sayesinde abonelere eskisinden daha kaliteli, kesintisiz ve güvenli elektrik enerjisi sağlanabilecek. Görüntü kirliği zaman zaman da tehlike arz eden elektrik hatları, modern bir kente yakışır şekilde olacak. Yapılan çalışma ile ayrıca elektrik kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, elektrik telleri nedeniyle ağaç kesimleri sona erecek. Çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızın gösterdikleri hassasiyet ve anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akçadurak ayrıca; “Elektrik şebekelerinin yer altına alınmasının gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.