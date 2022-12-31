Acemi eğitimini tamamlayan erler yemin etti

Acemi eğitimini tamamlayan erler yemin etti

İki oturum halinde verilen seminerde uyuşturucu ile mücadele sürecinde velilerin ve annelerin desteğinin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, Mehmetçik Ortaokulu’nda 265 anne ve anne adayına eğitim verdi.

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