Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde “Tarhana Pişirme Yarışması” düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkında 10 yarışmacının katılımı ile yapılan yarışmada, katılımcılar pişirdikleri tarhanalarını jüri üyelerinin beğenisine sundu. Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptı. Yarışma sonunda Nuray Söyler 2023 yılı Tarhana Pişirme Yarışması birincisi olurken, Filiz Acar ikinci, Recep Ertaş ise üçüncü oldu. Tarhana pişirme yarışması sonunda birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, Üçüncüye, bin TL para ödülü verilirken, dereceye giren 3 kişiye Murat Dağı Termal Kayak ve Turizm Merkezinde tatil hediyesi verildi. Yarışma Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile S.S. Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde düzenlendi. Yarışmanın jüri üyeliğini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Halk Eğitimi Müdürü Abdullah Kaya, Suzan Dönmez, Meliha Güneş, Bahar Aygar yaptı.