Kütahya’nın Gediz ilçesinde 485 kişi ile en çok Uşaklı vatandaşların yaşadığı öğrenildi..

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 485 kişi ile en çok Uşaklı vatandaşların yaşadığı öğrenildi..

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2022 yılı sonuçları açıklanmasının ardından ikamet edilen ilçe ve nüfusa kayıtlı olunan il verilerine göre, Gediz’de Uşak nüfusuna kayıtlı 485 kişi yaşıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 yılı verilerinde ikamet edilen ilçeye göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Gediz’de yaşayan nüfusun 45 bin 238’i Gediz İlçesi nüfusuna kayıtlı. Gediz’de yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus ise 4 bin 913 kişi.

Gediz’de Uşak’tan sonra en çok sırasıyla 394 kişi ile Manisa, 292 kişi ile Balıkesir ve 219 kişi ile Afyonkarahisar illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ikamet ediyor.

Gediz’de en az sırasıyla Yalova (7 kişi), Tunceli, Kırklareli (9 kişi), Gümüşhane, Nevşehir, Tekirdağ (11) kişi, Karabük (12) Rize ve Hakkari (15) illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşıyor. Gediz’de 80 ilden kişi sayısı şöyle; Adana 61, Adıyaman 35, Afyon 219, Ağrı 68, Aksaray 31, Amasya 33, Ankara 76, Antalya 59, Ardahan 18, Artvin 17, Aydın 102, Balıkesir 292, Bartın 22, Batman 20, Bayburt 14, Bilecik 54, Bingöl 14, Bitlis 23, Bolu 16, Burdur 36, Bursa 167, Çanakkale 31, Çankırı 13, Çorum 41, Denizli 113, Diyarbakır 52, Düzce 12, Edirne 17, Elazığ 44, Erzincan 16, Erzurum 86, Eskişehir 124, Gaziantep 75, Giresun 51, Gümüşhane 11, Hakkari 15, Hatay 74 , Iğdır 29, Isparta 35, İstanbul 38, İzmir 177, Kahramanmaraş 93, Karabük 12, Karaman 24, Kars 58, Kastamonu 23, Kayseri 47, Kilis 20, Kırıkkale 21, Kırklareli 9, Kırşehir 26, Kocaeli 34, Konya 174, Malatya 106, Manisa 394, Mardin 53, Mersin 72, Muğla 42, Muş 40, Nevşehir 11, Niğde 46, Ordu 87, Osmaniye 52, Rize 15, Sakarya 78, Samsun 67, Şanlıurfa 41, Siirt 19, Sinop 16, Şırnak 10, Sivas 47, Tekirdağ 11, Tokat 55, Trabzon 50, Tunceli 9, Uşak 485, Van 49, Yalova 7, Yozgat 57, Zonguldak 22