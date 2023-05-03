Kütahya’nın Gediz ilçesinde emekliye ayrılan belediye personeli için veda yemeği düzenlendi.

Ilıca’da düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri ve emekliye ayrılan belediye personeli katıldı.

Gediz Belediyesine uzun yıllar emek veren personele teşekkür eden Başkan Akçadurak, personelin bundan sonraki yaşamları için başarılar diledi.

Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Başkan Akçadurak, "İlçemizin gelişmesi ve halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için yıllarca emek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yaşamlarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Akçadurak, konuşmasının ardından emekliye ayrılan personellerle tek tek teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.