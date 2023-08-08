Kütahya’nın Gediz Belediye tarafından Muhipler ve Salur Mahallesinde bulunan düğün salonlarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşlara özel günlerini geçirebilecekleri daha temiz ve bakımlı alanlar kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde düğün salonlarımızın dış cephe ve iç cephesinde gerekli görülen tadilatlar yapıldı. Boyanan düğün salonları yeni görüntüsü ile vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Muhipler Düğün Salonu ve Salur Düğün Salonumuz en güzel günlere en temiz haliyle şahitlik etmeye hazır” şeklinde konuştu.