Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Kahramanmaraş ve çevre illere yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların tarafından toplanan gıda kolileri deprem bölgesine gönderildi.

Gediz İtfaiye Müdürlüğü deposunda toplanan ve paketlenen gıda kolileri tıra yüklenmesinin ardından dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana toplanan yardımların büyük bir titizlikle deprem bölgesine gönderildiğini söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Büyük depremden etkilenen depremzedelerimiz için yardımlarını esirgemeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gediz Belediyesi olarak başlattığımız yardım kampanyası devam etmektedir. Vatandaşlarımız yardım malzemelerini Belediyemiz Beyaz Masaya teslim edebilirler. Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte sarmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.