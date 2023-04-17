Kütahya’nın Gediz ilçesinde bayram öncesi ilçede ikamet eden depremzede vatandaşlar unutulmadı.

Gediz Belediyesi ve Kızılay Gediz Şubesi tarafından deprem sonrası Gediz’e gelen depremzede vatandaşlara giyim desteğinde bulundu.

Depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşların yanında olan Gediz Belediyesi son olarak Kızılay Şubesi ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi Gediz’e gelen depremzedelere giysi desteğinde bulundu.

Depremzede vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu mübarek ayda ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediye personelimiz tarafından Gediz Kültür Merkezi’nde hazırlanan giysiler vatandaşlarımıza teslim edildi. Ailelerimizin, Ramazan Bayramını en güzel şekilde geçirmeleri için desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.