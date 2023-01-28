Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan H.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın annesi vefat etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın annesi vefat etti

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuğun cinsel istismarı suçundan H.G. (25) gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin uyuşturucu kullandığını belirleyerek evinde arama yaptı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 8 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan içleri sıvı dolu payp ele geçirildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

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