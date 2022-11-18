Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın çevre binalara ve alt katlara sıçramadan söndürülürken, çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Saygılar Mahallesi Saygılar Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.’ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve yalnız yaşayan M.Ş. itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Vefat eden Kütahyalı din görevlileri dualarla anıldı

Vefat eden Kütahyalı din görevlileri dualarla anıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.