Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde "Camii Gençlik Buluşması" düzenlendi. Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen buluşmaya, Şube Müdürü Osman Avcı, Gediz İmam Hatip Lisesi Müdürü Akif Dündar, gençlik koordinatörü, manevi danışman, üniversite öğrencileri ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Program, din görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti, kaside ve ilahilerle başladı. Ardından Şube Müdürü Osman Avcı, "Hz. Peygamber ve Gençlik" başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin peygamber efendimizin hayatından ilham almaları gerektiğini belirten Avcı, gençliğin ahlaki değerler ışığında yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Program yapılan dua ile sona erdi.

Şube Müdürü Osman Avcı konuşmasında, “Peygamberimiz gençlere büyük önem verir ve onları geleceğin teminatı olarak görürdü. Bizler de gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmeli, onların manevi gelişimlerine katkı sağlamalıyız” dedi.

Programın sonunda gençlere çiğköfte ikram edilerek buluşma keyifli bir atmosferde tamamlandı.