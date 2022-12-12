Şahsın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

Dün gece saatlerinde İzmir’den uyuşturucu alarak Gediz’e getirileceği öğrenilen S.K. (19) isimli şahıs Gediz Polisi tarafından gözaltına alındı. Şahıs üzerinde yapılan adli aramada 2 adet Galara isimli sentetik ecza ve 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İzmir’den uyuşturucu getirdiği öğrenilen bir şahıs gözaltına alındı.

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