Kütahya’nın Gediz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından çevre bilincini geliştirmek ve doğa sevgisini yaymak amacıyla "Bir İyilik, Bir Fidan: Pedal Çevir Adım At" temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Gediz Gençlik Merkezi’nin bahçesinde gerçekleşirken, gençlerin yanı sıra öğretmenler, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri katılım sağladı. Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal ve Manevi Danışman Hüseyin Kanat rehberliğinde düzenlenen etkinlikte, fidan dikmenin önemi hakkında bilinçlendirme konuşmaları yapıldı. Gençlere doğa sevgisi aşılamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla yapılan bu etkinlikte, fidan temininde katkıda bulunan Gediz Orman İşletmesine de teşekkür edildi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, “Doğayı koruma ve geleceğimizi yeşertme sorumluluğunu gençlerimize aşılamak için bu etkinliği düzenledik. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin çevre bilinci kazanmasını ve fidan dikerek doğaya katkıda bulunmalarını sağlıyor. Doğaya yapılan her iyilik, geleceğimiz için bir yatırım niteliği taşıyor. Etkinliğimize katılan ve destek veren tüm katılımcılara, özellikle de fidan temininde katkıda bulunan Gediz Orman İşletmesine teşekkür ediyorum” dedi.