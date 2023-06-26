Kütahya’nın Gediz Belediyesi personeli, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Gençlik Merkezi’nde bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş ve Belediye Personeli katıldı.
Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmekte olan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın selamlarını belediye personeline ileterek, bayram hediyeleri takdim edildi.