Kütahya’nın Gediz ilçesinde daire amirleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezinde ve köylerde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, Müftü Sebahattin Turan, Müdürü Hilmi Akçapınar, Özel İdare İlçe Müdürü Mevlüt Erkul, Gediz Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Güner Yiğit, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nihal Bircan katıldı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Vatanı için canını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini bayram öncesinde daire amirlerimiz ziyaret ederek onların gönüllerini aldık. Devlet olarak şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bizlere emanet olan şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.